В Рязанской области осудили виновницу ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка

Несовершеннолетняя скончалась на месте. Водитель и пассажир получили повреждения, которые относятся к категории тяжкого вреда причиненного здоровью человека

В Шилове суд огласил приговор виновнице ДТП, в котором погибла 16-летняя жительница поселка Лесной. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что 9 августа около 4:25 23-летняя рязанка без «прав» в пьяном состоянии не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево. В машине также находились 16-летняя девочка и 25-летний мужчина. В результате ДТП подросток получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Приговором Шиловского районного суда Рязанской области от 16 февраля 2021 года подсудимую признали виновной в преступлении по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Ей назначили шесть лет в колонии-поселении с лишением «прав» на два года.

В соответствии со статьей 82 УК РФ подсудимой отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования законного представителя потерпевшего и страховой компании.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее с места ДТП появилось видео.