В Рязани задержали женщину, торговавшую алкоголем из квартиры

В Московском районе Рязани задержали женщину, которая незаконно продавала спиртное прямо из своей квартиры. Ранее сотрудники полиции уже привлекали женщину к ответственности за продажу алкоголя.

В Московском районе Рязани задержали женщину, которая незаконно продавала спиртное прямо из своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее сотрудники полиции уже привлекали женщину к ответственности за продажу алкоголя. Участковые выяснили, что нарушительница снова начала продавать спиртное из своей квартиры на улице Призаводской.

На женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.