В Рязани задержали женщину, торговавшую алкоголем из квартиры
В Московском районе Рязани задержали женщину, которая незаконно продавала спиртное прямо из своей квартиры. Ранее сотрудники полиции уже привлекали женщину к ответственности за продажу алкоголя.
В Московском районе Рязани задержали женщину, которая незаконно продавала спиртное прямо из своей квартиры. Об этом
Ранее сотрудники полиции уже привлекали женщину к ответственности за продажу алкоголя. Участковые выяснили, что нарушительница снова начала продавать спиртное из своей квартиры на улице Призаводской.
На женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.