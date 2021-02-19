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В Рязани задержали двух фальшивомонетчиков из других регионов
В конце января в полицию обратились пострадавшие, сообщившие о трех поддельных купюрах номиналом пять тысяч рублей. Они были в выручке продуктовых магазинов и заведении по продаже принадлежностей для кальянов.

В Рязани задержали двух мошенников, которых подозревают в сбыте фальшивых банкнот. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В конце января в полицию обратились пострадавшие, сообщившие о трех поддельных купюрах номиналом пять тысяч рублей. Они были в выручке продуктовых магазинов и заведении по продаже принадлежностей для кальянов.

Полиция опросила работников торговых заведений и проанализировала записи камер видеонаблюдения в магазинах и на улицах города. Оперативникам удалось установить автомобиль, на котором передвигались подозреваемые мужчина и женщина.

Полицейские выяснили, что из Рязани автомобиль уехал в Москву, удалось установить личности мошенников.

Рязанские оперативники выехали в столицу. Совместно с сотрудниками МВД по Московской области задержали подозреваемых. Мошенниками оказались 34-летний житель Московской области и 29-летняя жительница Оренбурга, которая в последнее время проживала в Москве.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ, по которой грозит лишение свободы до 8 лет.