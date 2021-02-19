В Рязани сбили 17-летнего подростка

Chevrolet Lanos сбил 17-летнего юношу. Он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В четверг, 18 февраля, в Рязани около дома №4а по улице Интернациональной сбили 17-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 14:40. 32-летний житель поселка Сараи на Chevrolet Lanos сбил 17-летнего юношу, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Проводится проверка.