В Рязани может появиться сервис аренды электросамокатов

С инициативой к мэру обратился рязанский предприниматель. Вопрос поручили рассмотреть управлению экономики и цифрового развития.

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила управлению экономики и цифрового развития рассмотреть вопрос о запуске сервиса электросамокатов. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина рассказала, что с инициативой к ней обратился рязанский предприниматель.

«Я поблагодарила заявителя за инициативу, интерес к развитию города и заботу о жителях. Проект показался мне интересным, но он нуждается в дополнительной проработке — прежде всего в вопросах безопасности и логистики», — написала мэр.

Она добавила, что проекту окажут помощь, если на инвестиционном совете одобрят идею.