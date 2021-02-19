В Рязани молодой человек получил штраф за видео в соцсети

В Рязани 29-летний мужчина получил административный штраф за то, что разместил на свой страничке в соцсети экстремистское видео. Мужчина полностью признал свою вину.

В Рязани 29-летний мужчина получил административный штраф за то, что разместил на свой страничке в соцсети экстремистское видео. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского суда Рязани.

Видеоматериал под названием «На беспредел ответим беспределом. © Война, так Война» входит в список экстремистских материалов по решению Сургутского районного суда с 2012 года.

Мужчина полностью признал свою вину.