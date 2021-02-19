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В России может появиться новый налог
Речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Законопроект должны представить в правительство в сентябре и внести в Госдуму в ноябре этого года.

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Об этом пишут «Известия».

Изданию стало известно, что речь идет о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Минфин предложил ввести новую категорию налогоплательщиков — старатели, а также прописать и новую цель налогообложения — старательскую деятельность.

В ведомстве «Известиям» сообщили, что законопроект должны представить в правительство в сентябре и внести в Госдуму в ноябре этого года.

Отмечается, что сначала нужно принять закон о старательской деятельности, которое определяло бы это понятие.

Источник издания сообщил, что на рассмотрении в правительстве уже находится законопроект «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Внести в Госдуму его планируют осенью.

Под старательской деятельностью под которой понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы) индивидуальными предпринимателями на старательских участках непромышленным способом.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пояснил, что законопроект легализует деятельность по поиску и добыче драгоценных металлов непромышленным способом.

Оформить статус старателя можно будет с помощью специального цифрового сервиса.

Нововведение позволит легально разрабатывать непромышленные месторождения, то есть те, где запасы ископаемых не больше 30 килограммов.

Также Минвостокразвития работает над законопроектом, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов.