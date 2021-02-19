В РГАТУ прошла эстафета «Марш-бросок»

Эстафету провели в рамках социального проекта «Я-ПАТРИОТ» для студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. В организации и проведении мероприятия поучаствовали воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство».

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла военизированная эстафета «Марш-бросок», посвященная Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в вузе.

Эстафету провели в рамках социального проекта «Я-ПАТРИОТ» для студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования.

В организации и проведении мероприятия поучаствовали воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» (руководитель — Геннадий Игнатов), студенты Рязанского автотранспортного училища имени С.А.Живаго и волонтеры проекта «Культурный фронт» Анфиса Охлобыстина и Глеб Прилепин.

В День Российского студенчества для студентов ФДП и СПО воспитанники клуба «Десантное Братство» провели практические занятия по начальной военной подготовке. Среди учащихся выбрали тех, кто лучше всех усвоил материал практического занятия.

Командам предстояло на время разобрать-собрать АК-74 М, зарядить магазин автомата патронами, надеть ОЗК, до места доставить боеприпасы, оказать раненному первую доврачебную помощь и транспортировать его с поля боя. Все команды справились с задачей на отлично, ребята показали сплоченность и взаимовыручку. Лучший результат показала группа ТР-22. Всем участникам эстафеты вручили сертификаты участников проекта, а лучшей команде — диплом победителя.

Мероприятие провели в соответствии с положением и методическими рекомендациями по организации работы в условиях сохранения рисков.