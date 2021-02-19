В Кирове на пожаре погибли женщина и четверо детей
В Кирове на пожаре погибли женщина и четверо детей. Пожар произошел ночью 19 февраля.
В Кирове на пожаре погибли женщина и четверо детей. Об этом
Пожар произошел ночью 19 февраля. Из многоквартирного дома эвакуировали более десяти человек. В огне погибла женщина 1973 года рождения и четыре несовершеннолетних ребенка в возрасте от одного года до шести лет.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).