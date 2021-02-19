В Госдуме предупредили о планах повысить пенсионный возраст

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России могут снова повысить пенсионный возраст. Политик раскритиковал недавнее исследование Высшей школы экономики.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России могут снова повысить пенсионный возраст. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Зюганов раскритиковал недавнее исследование Высшей школы экономики, в котором утверждается, что 60% россиян согласны платить больше налогов. Он предположил, что это заказное исследование и таким образом российские власти готовятся ввести новые налоги и повысить пенсионный возраст.

Политик также отметил, что доходы населения падают восьмой год подряд, а власти обсуждают идею введение продовольственных карточек.