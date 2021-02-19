В Чучкове подростка наказали за вождение без «прав»

Он катал друзей на машине и попался автоинспекторам, пишет издательство «Пресса».

На заседании чучковской районной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели протокол, составленный в отношении 16-летнего подростка по части 1статьи 12.7 КоАП. Он катал друзей на машине и попался автоинспекторам, пишет издательство « Пресса ».

Провинившегося оштрафовали на пять тысяч рублей.

«По закону в 16-летнем возрасте человек уже несет уголовную ответственность, не говоря уже об административной. Но в данном случае оплату штрафа придется брать на себя родителям, так как виновный еще учится», — сообщили в комиссии.