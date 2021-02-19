В Александро-Невском районе бешеный кот покусал хозяина

В селе ввели карантин по бешенству, личное подворье семье продезинфицировали. До 16 апреля с угрожаемой территории запрещено вывозить собак и кошек, торговать домашними животными.

В селе Благие Александро-Невского района домашний кот покусал хозяина. Об этом пишет издательство « Пресса ».

12 февраля мужчина обратился на ветеринарную станцию, специалисты ветстанции выявили у животного бешенство. Кота усыпили, всех членов пострадавшей семьи направили в больницу для вакцинации.

В селе ввели карантин по бешенству, личное подворье семье продезинфицировали. До 16 апреля с угрожаемой территории запрещено вывозить собак и кошек, торговать домашними животными.