Ушел из жизни преподаватель рязанского художественного училища

Скончался преподаватель рязанского художественного училища Вячеслав Дементьев. За 37 лет работы он подготовил около тысячи дизайнеров — графиков.

Скончался преподаватель рязанского художественного училища Вячеслав Дементьев. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил сайт региональной минкультуры.

Вячеслав Дементьев работал в РХУ с 1983 года. За 37 лет работы он подготовил около тысячи дизайнеров-графиков.

В 2008 году Вячеслав Дементьев был награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». Также он имел множество других региональных наград, являлся членом Союза дизайнеров России и входил в правление Рязанского отделения союза.

В свободное от преподавания время занимался живописью и станковой графикой, в стенах училища прошли несколько его персональных выставок.