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Трехлетний рязанец, лечащийся от рака в Испании, находится в тяжелом состоянии
Правая сторона его тела парализована. Ранее у мальчика произошло кровоизлияние в мозг.

Трехлетний рязанец Леша Кузнецов, который лечится от рака в Испании, находится в тяжелом состоянии. Правая сторона его тела парализована, сообщается в группе поддержки мальчика «ВКонтакте»

«Понемногу стала возвращаться речь. Леша стал чуть-чуть кушать. Седативные препараты и обезболивающие врач немного снизил», — говорится в сообщении.

В группе поблагодарили всех, кто помогает ребенку и отметили, что ситуация остается сложной.

Ранее у мальчика произошло кровоизлияние в мозг. Его решили поместить ребенка в испанскую клинику с той суммой, которую удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных людей. Напомним, в декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома четвертой стадии.