Стало известно, когда в России пройдет эксперимент по маркировке пива

Официальный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России утвердило даты эксперимента по маркировке пива. Он пройдет с 1 апреля по 31 августа 2022 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — говорится в документе.