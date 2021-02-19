Скончался профессор РГАТУ
Педагог умер 19 февраля. Ему было 67 лет.
Скончался профессор РГАТУ Геннадий Кокорев. Об этом сообщила
Педагог умер 19 февраля. Ему было 67 лет.
«Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Кокорева Геннадия Дмитриевича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного», — отметили в сообщении.
С профессором простятся 21 февраля в 11:30 около второго учебного корпуса университета по адресу: улица Вишневая, дом №35.