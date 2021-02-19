Скончался профессор РГАТУ

Педагог умер 19 февраля. Ему было 67 лет.

Скончался профессор РГАТУ Геннадий Кокорев. Об этом сообщила группа вуза «ВКонтакте».

Педагог умер 19 февраля. Ему было 67 лет.

«Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины Кокорева Геннадия Дмитриевича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного», — отметили в сообщении.

С профессором простятся 21 февраля в 11:30 около второго учебного корпуса университета по адресу: улица Вишневая, дом №35.