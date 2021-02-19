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Синоптик рассказал, каким будет март в России
В марте средняя температура прогнозируется на 1-4 градуса ниже нормы. Ожидается сдвиг климатической весны на одну-две недели вперед.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет предстоящая весна. Его комментарий опубликовал телеканал «Звезда».

По его словам, март «подтвердит статус зимнего месяца». Тишковец добавил, что начало апреля также будет холодным.

В марте средняя температура прогнозируется на 1-4 градуса ниже нормы. Специалист отметил, что ожидается сдвиг климатической весны на одну-две недели вперед.

Он добавил, что снег сойдет где-то к 15-20 апреля, а в лесах ближе к 1 мая.

По словам синоптика, из-за этого ожидается сложная паводковая ситуация.