Синоптик рассказал, каким будет март в России

В марте средняя температура прогнозируется на 1-4 градуса ниже нормы. Ожидается сдвиг климатической весны на одну-две недели вперед.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет предстоящая весна. Его комментарий опубликовал телеканал « Звезда ».

По его словам, март «подтвердит статус зимнего месяца». Тишковец добавил, что начало апреля также будет холодным.

В марте средняя температура прогнозируется на 1-4 градуса ниже нормы. Специалист отметил, что ожидается сдвиг климатической весны на одну-две недели вперед.

Он добавил, что снег сойдет где-то к 15-20 апреля, а в лесах ближе к 1 мая.

По словам синоптика, из-за этого ожидается сложная паводковая ситуация.