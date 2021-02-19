Шиловец вызвал полицию из-за жены, требовавшей деньги на алкоголь

Шиловец вызвал полицию, чтобы спастись от жены, которая требовала деньги на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Шиловец вызвал полицию, чтобы спастись от жены, которая требовала деньги на алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В последнее время 34-летняя женщина стала злоупотреблять спиртным, в семье начались конфликты. 58-летний мужчина стал упрекать супругу, но она не реагировала. В очередной раз ей потребовались деньги на алкоголь, но муж их не дал.

Разозлившись, женщина схватила нож и пригрозила супругу убийством. Тот испугался и вызвал полицию, в отношении его жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.