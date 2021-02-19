Рыбатлон вошел в число 200 лучших спортивных проектов России

Рыбатлон прошел отборочный этап всероссийского федерального конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и оказался в числе всего 200 проектов из 2 600. В конкурсе участвуют стартапы из 85 регионов России

Рязанский рыбатлон прошел отборочный этап всероссийского федерального конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и оказался в числе всего 200 проектов из 2 600, которые прошли в следующий этап конкурса и единственным проектом от Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В конкурсе участвуют стартапы из 85 регионов России, которые нацелены на занятия спортом максимально широкой аудитории. Цель конкурса — выявление и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию спорта. Конкурс организовали Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты», при поддержке Первого канала. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

С 18 февраля по 5 марта проходит народное голосование за проекты. Рязанцев пригласили проголосовать за уникальный рязанский спортивный проект «Рыбатлон». Проголосовать можно здесь .

Конкурсантов и победителя выбирает экспертный совет, в который вошли ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и действующие спортсмены. Среди них — сооснователи международных соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир Волошин и Максим Журило, председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Василий Конов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова и другие.

Справка

Рыбатлон — смесь рыбалки и бега. Официально запатентованная в Роспатенте торговая марка. Этот вид спорта придуман в Рязани в 2011 году. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и пола. Возраст участников — от 7 до 77 лет. Правила просты — после масс-старта каждый участник забега должен пробежать три круга по километру с удочкой в руках и, дважды останавливаясь на рыбнище (месте ловли), поймать в общей сложности две рыбы любого размера и вида. Кто первый пришел на финиш, тот чемпион. Вся рыба после поимки выпускается в водоем. За 10 лет проведено более 60 соревнований (в том числе и несколько командных зимних рыбатлонов — смесь зимней рыбалки и лыжных гонок). Участие — бесплатное.