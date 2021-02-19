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Рязанцы выбрали новую цветочную композицию для города
Завершилось общественное обсуждение по теме цветочного оформления городских территорий. Лидером голосования стала композиция «Цветочный мостик», сообщили в мэрии.

Завершилось общественное обсуждение по теме цветочного оформления городских территорий. Лидером голосования стала композиция «Цветочный мостик», сообщили в мэрии.

Этот вариант реализуют в озеленении города в весенне-летнем сезоне 2021 года. В композиции используют кохию венечную, овсяницу сизую, брасику, агератум голубой, колеус пестрый — одни из самых популярных неприхотливых однолетников, цветущие все лето или большую его часть.

На втором месте по итогам голосования оказалась композиция «Кувшин», на третьем и четвертом — «Цветочная телега» и «Ромашки».

«Поступившие предложения и замечания, место размещения победившей цветочной композиции будут рассмотрены на заседании рабочей группы по вопросам озеленения города», — говорится в сообщении.