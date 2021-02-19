Песков рассказал, почему Путин не генерал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Путин командует генералами, являясь полковником. Глава государства уже давно заслужил более высокое звание, но сейчас это не является приоритетом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Путин командует генералами, являясь полковником. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, глава государства уже давно заслужил более высокое звание, но сейчас это не является приоритетом. «Президент сосредотачивается на других вопросах управления страной», — уточнил пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос в отставке Путин или в запасе.

«По-моему, он в запасе был», — добавил Дмитрий Песков.

Сам Песков имеет звание старшего лейтенанта.