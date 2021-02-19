Около колонии в Рязани задержали бывшего заключенного

Сотрудники исправительной колонии № 2 задержали бывшего заключенного рядом с территорией учреждения. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Сотрудники исправительной колонии № 2 задержали бывшего заключенного рядом с территорией учреждения. Об этом сообщили на сайте УФСИН России по Рязанской области.

Житель Московского региона пытался перебросить через ограждение другому осужденному три телефона, 30 сим-карт и зарядку.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.