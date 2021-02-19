Названа новая причина роста цен на продукты в России

Продукты в России могут подорожать из-за повышения цен на производство упаковки. Предприятия пищевой промышленности говорят об увеличении стоимости сырья для упаковки на 10-15%.

Продукты в России могут подорожать из-за повышения цен на производство упаковки. Об этом пишет «Коммерсант». Предприятия пищевой промышленности говорят об увеличении стоимости сырья для упаковки на 10-15%. Они направили в ФАС просьбу проверить обоснованность такого повышения.

Заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов отмечает, что упаковка занимает до 30% в доле производства пищевой продукции и автоматически приведет к росту себестоимости производства многих продуктов.

По мнению Леонова, для снижения стоимости упаковки в первую очередь нужно убрать таможенные пошлины на нее, которые составляют 6,5-9,5%.