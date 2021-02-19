Мясников развеял популярный миф о кофе

Нормой потребления кофе является две-три чашки в день. Он отметил, что люди с заболеванием печени могут выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал мнение о том, что людям с проблемами с сердцем нельзя пить кофе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости .

По его словам, кофе не вреден для сердечников.

«Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. Пейте кофе, если любите», — сказал врач.

По словам медика, нормой потребления кофе является две-три чашки в день. Он отметил, что люди с заболеванием печени могут выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.

Мясников добавил, что кофе положительно влияет на организм при подагре, болезни Паркинскона и остеопорозе, ему также приписывают противораковые свойства.

Утверждения о вреде растворимого кофе специалист опроверг.