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Исследование показало, каким специалистам в Рязани предлагают высокие зарплаты
Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля выделили привлекательные предложения для программистов, в том числе на «удаленке». Много вакансий оказалось для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B.

В частности, в Рязанской области требуются управляющие службой питания, им предлагают зарплату от 85 тысяч рублей. От 80 тысяч смогут зарабатывать заместители главного бухгалтера, от 70 — сетевые администраторы и менеджеры по продажам автомобилей, от 60 — начальники мебельного производства.