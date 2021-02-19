Исследование показало, каким специалистам в Рязани предлагают высокие зарплаты

Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Среди самых высокооплачиваемых предложений февраля выделили привлекательные предложения для программистов, в том числе на «удаленке». Много вакансий оказалось для руководителей и ИТР в производстве. Управленцы и менеджеры востребованы в продажах B2B.