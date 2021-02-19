Игорь Маковский обсудил развитие проекта «Цифровой РЭС» на территории Крыма и Севастополя

Сакский район электрических сетей является пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровой РЭС» Национальной технологической инициативы «Энерджинет» в Республике Крым. На данный момент в РЭС проведена реконструкция отходящих ячеек питающих центров подстанции 35 кВ, систем телемеханики, модернизации диспетчерского пункта и внедрение системы энергомониторинга и контроля показателей надежности.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в посетил Сакский район электрических сетей (РЭС) ГУП «Крымэнерго». Совместно с министром топлива и энергетики республики Крым Евгением Руковишниковым, руководителем рабочей группы «Энерджинет» национальной технологической инициативы Олегом Гринько и представителями компании «Таврида Электрик» он ознакомился с результатами работ по внедрению высокотехнологичных компонентов управления и мониторинга на территории объекта.

Сакский район электрических сетей является пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровой РЭС» Национальной технологической инициативы «Энерджинет» в Республике Крым. На данный момент в РЭС проведена реконструкция отходящих ячеек питающих центров подстанции 35 кВ, систем телемеханики, модернизации диспетчерского пункта и внедрение системы энергомониторинга и контроля показателей надежности. Кроме того, Сакский РЭС является учебным полигоном кафедры «Интеллектуальные сети электроснабжения», созданной на базе Севастопольского государственного университета в сотрудничестве с «Энерджинет».

Перспективы дальнейшего применения инновационных технологий в энергосетях республики Крым и Севастополя Игорь Маковский, Олег Гринько, а также заместитель руководителя рабочей группы «Энерджинет» Алексей Чалый обсудили с ректором Севастопольского государственного университета Владимиром Нечаевым и представителями профильной кафедры вуза.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказал об опыте модернизации районов электрических сетей в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сегодня в 20 регионах присутствия компаний создано 26 Цифровых РЭС, а до конца года будет модернизировано еще 17 объектов.

Участники встречи уделили внимание подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли.