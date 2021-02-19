\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-18°
Сбт, 20
-13°
Вск, 21
-15°
ЦБ USD 73.97 0.19 20/02
ЦБ EUR 89.54 0.67 20/02
Нал. USD 73.50 / 74.35 12:38
Нал. EUR 89.1 / 89.85 10:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
5 466
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
16 367
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
9 826
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
15 февраля 10:25
9 794
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Игорь Маковский обсудил развитие проекта «Цифровой РЭС» на территории Крыма и Севастополя
Сакский район электрических сетей является пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровой РЭС» Национальной технологической инициативы «Энерджинет» в Республике Крым. На данный момент в РЭС проведена реконструкция отходящих ячеек питающих центров подстанции 35 кВ, систем телемеханики, модернизации диспетчерского пункта и внедрение системы энергомониторинга и контроля показателей надежности.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в посетил Сакский район электрических сетей (РЭС) ГУП «Крымэнерго». Совместно с министром топлива и энергетики республики Крым Евгением Руковишниковым, руководителем рабочей группы «Энерджинет» национальной технологической инициативы Олегом Гринько и представителями компании «Таврида Электрик» он ознакомился с результатами работ по внедрению высокотехнологичных компонентов управления и мониторинга на территории объекта.

Сакский район электрических сетей является пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровой РЭС» Национальной технологической инициативы «Энерджинет» в Республике Крым. На данный момент в РЭС проведена реконструкция отходящих ячеек питающих центров подстанции 35 кВ, систем телемеханики, модернизации диспетчерского пункта и внедрение системы энергомониторинга и контроля показателей надежности. Кроме того, Сакский РЭС является учебным полигоном кафедры «Интеллектуальные сети электроснабжения», созданной на базе Севастопольского государственного университета в сотрудничестве с «Энерджинет».

Перспективы дальнейшего применения инновационных технологий в энергосетях республики Крым и Севастополя Игорь Маковский, Олег Гринько, а также заместитель руководителя рабочей группы «Энерджинет» Алексей Чалый обсудили с ректором Севастопольского государственного университета Владимиром Нечаевым и представителями профильной кафедры вуза.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказал об опыте модернизации районов электрических сетей в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сегодня в 20 регионах присутствия компаний создано 26 Цифровых РЭС, а до конца года будет модернизировано еще 17 объектов.

Участники встречи уделили внимание подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли.