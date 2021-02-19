ХК «Рязань» И МХК «Рязань-ВДВ» оформили путевку в плей-офф

Теперь ХК «Рязань» перемещается в Альметьевск, где 22 и 23 февраля сыграет в 1/8 финала с «Нефтяником». Затем хоккеисты вернутся в Рязань и 26 и 27 февраля проведут еще две игры с этим соперником уже на рязанском льду.

Сезон 2020/2021 уже стал настоящим прорывом в истории рязанского хоккея. После не самых высоких результатов прошлых сезонов ХК «Рязань» и «Рязань-ВДВ» сделали настоящий рывок и порадовали своих болельщиков выходом в самую интересную и долгожданную часть чемпионатов — плей-офф и борьбу за Кубок.

Первым путевку в игры на вылет оформил молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ». В августе 2020 года по инициативе президента федерации хоккея Олега Смирнова и при поддержке министра обороны России Сергея Шойгу «молодежку» переименовали, с тех пор команда достигла больших высот: на старте регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги «десантники» одержали семнадцать побед подряд, а всего в 29 играх команда потерпела лишь четыре поражения.

Такой задел помог рязанской дружине одной из первых закрепить за собой место в топ-16 команд, которые примут участие в плей-офф. Но пока что «Рязань-ВДВ» продолжает игры регулярного чемпионата, и впереди у «десантников» еще пять выездных встреч, по итогам которых у рязанских хоккеистов есть все шансы стать победителями регулярного чемпионата и выйти в плей-офф с первого места. До него осталось меньше месяца — первые матчи борьбы за Кубок Регионов пройдут 13 и 14 марта на льду дворца спорта «Олимпийский».

Вслед за молодежной командой выход в плей-офф обеспечил и ХК «Рязань», выступающий в Высшей хоккейной лиге. «Горожане» начали сезон с череды побед, быстро став командой, которая может обыграть любого, даже самого сильного соперника. Во второй части регулярного чемпионата в игре «бело-синих» начались небольшие трудности, но цель — попадание в плей-офф — была достигнута. 17 февраля в захватывающем поединке в Ханты-Мансийске против местной «Югры», которая является лидером ВХЛ, рязанская дружина в дополнительное время доказала, что достойна места в борьбе за Кубок Петрова.

Теперь ХК «Рязань» перемещается в Альметьевск, где 22 и 23 февраля сыграет в 1/8 финала с «Нефтяником». Затем хоккеисты вернутся в Рязань и 26 и 27 февраля проведут еще две игры с этим соперником уже на рязанском льду. Но попасть на матчи, к сожалению, смогут не все желающие, так как в регионе еще действуют ограничения по количеству присутствующих зрителей на соревнованиях. Количество билетов ограничено, приобрести их уже можно в кассах «Ледового дворца». Серия будет длиться до четырех побед, и если определить победителя не получится в четырех играх, то дополнительные встречи пройдут 2, 5 и 8 марта.