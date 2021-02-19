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Еще трое рязанцев скончались от коронавируса
Общее число заражений достигло 23 778. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 85 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 23 778. За сутки вылечились 87 пациентов, всего 21 818. Умерли 3 человека, всего 275.

В России за сутки выявили 13 433 случая заражения, всего 4 139 031. За сутки выздоровели 18 637 пациентов, всего 3 679 949. Скончались 470 человек, всего 82 396.