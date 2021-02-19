Дело «елатомского стрелка» передали в суд

Следователям стрелок пояснил, что действовал в состоянии самообороны и считает свои действия адекватными сложившейся обстановке.

Уголовное дело в отношении Антона Франчикова, который убил пятерых человек в Елатьме, передали в суд. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года, около 22:00 мужчина поссорился с компанией молодых людей, которые якобы громко говорили под окнами его балкона. Хозяин квартиры взял ружье, вышел в подъезд и расстрелял троих молодых людей, затем выбежал на улицу и «добил» семейную пару. Четверо мужчин и девушка скончались на месте.

Следователям стрелок пояснил, что действовал в состоянии самообороны и считает свои действия адекватными сложившейся обстановке. Однако его действия квалифицировали как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым, он показал, как совершал убийства.