Больница в центре Рязани приостановила госпитализацию

Госпитализацию приостановили из-за аварии на водопроводе. Она произошла утром в пятницу, 19 февраля. Из-за этого городе перекрыли движение.

В Рязани городская больница №8 приостановила госпитализацию пациентов из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили на сайте учреждения.

«В связи с аварией на водопроводе в городе, в учреждении возникли временные ограничения. Плановая госпитализация приостановлена», — говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла утром в пятницу, 19 февраля. В городе перекрыли движение.