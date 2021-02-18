Во Владимирской области погиб солдат-срочник
Во Владимирской области солдат срочной службы погиб в результате несчастного случая. Трагедия произошла ночью в четверг, 18 февраля, в инженерно-саперной бригаде, которая располагается в Муроме.
Во Владимирской области солдат срочной службы погиб в результате несчастного случая. Об этом пишет
Трагедия произошла ночью в четверг, 18 февраля, в инженерно-саперной бригаде, которая располагается в Муроме.
Армейский автомобиль попал в ДТП, наехав на ворота войсковой части. От сильного удара ворота упали на военнослужащего. Солдат погиб на месте.
Командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку.