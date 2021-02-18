В рязанской гордуме определили число помощников депутатов

Теперь каждый депутат может иметь не больше десяти помощников, трое из них будут работать по трудовому договору, остальные — на общественных началах. Помощники утверждаются на срок не менее года.

В рязанской гордуме определили число помощников депутатов. Об этом стало известно в четверг, 18 февраля, на заседании профильного комитета.

Теперь каждый депутат может иметь не больше десяти помощников, трое из них будут работать по трудовому договору, остальные — на общественных началах. Помощники утверждаются на срок не менее года.

Помощниками, работающими за плату, могут стать лица, которые не состоят в близком родстве с депутатами. На заседании определили размер оплаты труда — 43,7 тысячи рублей в месяц на каждого депутата и на всех помощников.

Вопрос вынесли на заседание гордумы.