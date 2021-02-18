В рязанском кафе заметили перебравшегося в Москву экс-мэра

Булеков продолжает работать в Москве в Минэкономразвития и возвращаться в Рязань пока не планирует. Отметим, что Каплинский возглавляет Фонд социальных проектов региона.

В рязанском кафе заметили перебравшегося в Москву экс-мэра Олега Булекова. В четверг, 18 февраля, в ТЦ «Атрон» он встретился с Андреем Каплинским, который во время работы Булекова мэром, возглавлял управление транспорта горадминистрации.

В беседе с корреспондентом РЗН. инфо Булеков отметил, что продолжает работать в Москве в Минэкономразвития и возвращаться в Рязань пока не планирует. Отметим, что Каплинский возглавляет Фонд социальных проектов региона.