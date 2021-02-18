В рязанском агроуниверситете прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Юношам и девушкам предоставлялось три пробных и пять зачетных выстрелов, победителям и призерам вручили грамоты.

В среду, 17 февраля, в спортзале Рязанского агротехнологического университета имени П.А.Костычева в преддверии Дня защитника Отечества впервые прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок». Их участниками стали более 50 студентов.

Врио ректора вуза Александр Шемякин поздравил участников с предстоящим праздником. «Каждый из нас вкладывает свой смысл в эту дату. Но в любом случае этот день объединяет настоящих мужчин — честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя ответственность не только за семью, но и за свое дело, за малую и большую Родину! Желаю вам крепкого здоровья, мужества, постоянного стремления к победам и покорению новых высот — тех дарованных природой качеств, которые характеризуют настоящих мужчин, и мирного неба над головой!» — сказал он.

Председатель студенческого спортклуба РГАТУ Денис Федяшов провел инструктаж по технике безопасности для участников соревнований и объяснил правила обращения с пневматической винтовкой.

Юношам и девушкам предоставлялось три пробных и пять зачетных выстрелов, победителям и призерам вручили грамоты.