В рязанском агроуниверситете отметили День российских студотрядов

В 2020 году Рязанский агротехнологический университет по итогам Всероссийского конкурса деятельности специализированных студотрядов вузов Минсельхоза России стал обладателем двух наград.

В День российских студенческих отрядов, 17 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени П.А.Костычева прошел круглый стол «Студенческие специализированные отряды — кадровый резерв Рязанского региона».

«Студенческие специализированные отряды университета — наша гордость. Они имеют свою многолетнюю историю, обширный опыт участия в создании экономического потенциала региона и страны. Успехи и достижения наших отрядов по заслугам оцениваются каждый год. По отзывам руководителей предприятий, принимающих наши отряды, итог работы однозначен — студенты готовы пополнить кадровый состав предприятий АПК», — отметил и.о. ректора Александр Шемякин.

Зампред правительства Дмитрий Филиппов сказал, что молодежь учится быть ответственной, отзывчивой, открытой миру, участвуя в студотрядах.

Первый замминистра сельского хозяйства региона Василий Запорожец добавил, что студенческие отряды — это отличная возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки, заработать свои первые деньги, завести друзей и стать частью крупнейшего молодежного движения страны.

В 2020 году Рязанский агротехнологический университет по итогам Всероссийского конкурса деятельности специализированных студотрядов вузов Минсельхоза России стал обладателем двух наград.

Александр Шемякин вручил командиру сводного механизированного отряда «Механик» диплом 1 степени за победу в номинации «Лучший фото-отчет о деятельности студенческого отряда» и волонтерскому ветеринарно-фельдшерскому отряду «Преданность» диплом 3 степени (номинация «Волонтерство»). Кроме того, за активную работу по пропаганде ответственного и гуманного отношения к животным, безвозмездную помощь зоозащитным организациям самым активным участникам отряда «Преданность» Филиппов вручил знак Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

В 2020 году на помощь труженикам села направили механизированные, животноводческие, ветеринарные, агроэкологические, технологические, автодорожные, экономические отряды. Замдекана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Елена Правдина рассказала о новшествах в практической подготовке студентов и поблагодарила присутствующих на мероприятии руководителей предприятий за высокий уровень организации работы отрядов и большую практическую помощь в подготовке специалистов сельского хозяйства.

Участники заседания обсудили особенности практической подготовки студентов в 2021 году, актуальные вопросы организации и работы студотрядов в сельхозпредприятиях, дальнейшего взаимодействия между университетом, предприятиями и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия, наставничества, а также проблемы и перспективы, возможности расширения аспектов деятельности отрядов и приоритетные задачи на текущий год.