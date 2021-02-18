В рязанских школах проверили качество питания

Представители прокуратуры, Роспотребнадзора и Совета молодых юристов уделили внимание соблюдению закона о контрактной системе при организации питания детей.

В среду, 17 февраля, в школах Рязани проверили качество питания. Об этом сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов.

Представители прокуратуры, Роспотребнадзора и Совета молодых юристов уделили внимание соблюдению закона о контрактной системе при организации питания детей, в том числе случаям, когда поставщики занижали себестоимость продукции за счет худшего по качеству сырья.

Также проверили качество транспортировки и хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, соблюдение санитарных норм в столовых и пищеблоках.

«По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.