В Рязани прошел форум по развитию экспорта в регионе

На форуме губернатор Рязанской области отметил, что развитие экспорта в регионе входит в число ключевых направлений работы. Губернатор подчеркнул, что для потенциальных и действительных экспортеров предусмотрена финансовая помощь.

В четверг, 18 февраля, в Рязани прошел форум «Экспортный форсаж — Рязань». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На форуме губернатор Рязанской области отметил, что развитие экспорта в регионе входит в число ключевых направлений работы.

«Мы делаем ставку на наши предприятия, которые выпускают достаточно качественную, серьезную, конкурентоспособную продукцию. Она вполне может конкурировать с товарами на западе, в Юго-Восточной Азии, по всему миру. Но есть объективные трудности, заключающиеся в том, что команды, которые работают на предприятиях на внутренний рынок, часто не знают, как работать на рынке экспортном. Для того чтобы они это понимали, обладали необходимыми компетенциями, мы стараемся обучить их, дать им новые, дополнительные инструменты, то есть реальные меры поддержки, которые есть», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что для потенциальных и действительных экспортеров предусмотрена финансовая помощь.

«Задача — сделать все от нас зависящее для того, чтобы экономика развивалась. Формула остается прежней: процветает бизнес — процветает и регион», — подчеркнул Николай Любимов. Он добавил, что сейчас формируется стратегия развития промышленности Рязанской области, где блок посвящен вопросам экспорта.

«Для увеличения объемов экспорта нам предстоит продолжить формировать благоприятную среду для ведения внешнеэкономической деятельности. Совершенствовать подходы к оказанию как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки экспортеров. Основная прикладная задача — повышение экспортной грамотности предприятий и развитие системы подготовки специалистов по ведению экспорта», — отметил он.

Любимов обратил на акселерационные программы Российского экспортного центра.

«Мы с нетерпением ждем завершения обучения слушателей первого потока. Поскольку это добавит в экспортный портфель достижений региона еще 12 реальных зарубежных контрактов. Это не может не радовать. Мы рассчитываем на активную работу и слушателей второго потока, набор в который объявлен сегодня, — сказал Николай Любимов. — Рязанский регион один из первых в стране, в котором взят такой темп работы по форсажной программе, а это, в свою очередь, результат высокого спроса нашего бизнеса на меры господдержки. Готовность повышать экспортную грамотность для уверенного движения вперед. Этот факт вселяет и оптимизм, и уверенность в том, что мы выбрали верный путь. Сделали ставку на национальный проект „Международная кооперация и экспорт“, оператором которого в регионе выступает Рязанский центр экспорта».

На форуме директор Рязанского центра экспорта Алисия Никитина презентовала проект «Экспортный форсаж». Она поблагодарила губернатора Николаю Любимову за организацию тематического форума и внимание к реализации акселерационной программы. Никитина отметила, что по инициативе команды региона Рязанская область вошла в число 25 субъектов, которые участвуют в проекте. По итогам работы первого потока, уже есть хороший результат в виде заключенных контрактов с зарубежными партнерами.

«Очень важно поверить в себя, свою команду, свой товар, пользоваться услугами господдержки — она действительно работает. В Рязанской области прекрасный центр поддержки экспорта, с которым мы взаимодействуем с 2016 года, он системно и эффективно реализует программы, с соблюдением всех наших методических рекомендаций. Считаю, что единственный путь для вас — это успех», — подчеркнула она.

На пленарной сессии обсуждались вопросы комплексного развития экспорта организаций и Рязанской области в целом, в том числе за счет экспортных акселерационных программ. Пленарную сессию и семинар «Продажи и клиентский сервис в международной интернет-торговле» провел известный маркетолог, бизнес-тренер Максим Поташев.