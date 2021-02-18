В Рязани пропал 40-летний мужчина

Пропавший нуждается в медпомощи. Всех, кто что-то знает о нем, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).

В Рязани пропал 40-летний Виктор Кривоногов. Об этом сообщили волонтеры отряда « Лиза Алерт ».

В последний раз мужчину видели 13 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: синяя куртка с мехом на капюшоне, синие джинсы, темно-зеленые сапоги, темно-зеленая шапка.

Пропавший нуждается в медпомощи. Всех, кто что-то знает о нем, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52, 112, 02 (102).

Мужчину нашли.