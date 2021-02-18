В Рязани отремонтируют 12 информационных табло
В данный момент в городе неисправны 12 информационных табло. Два из них планируется полностью заменить.
В Рязани отремонтируют информационные табло общественного транспорта. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры гордумы.
В 2021 году на ремонт табло из городского бюджета выделили 500 тысяч рублей.
В данный момент в городе неисправны 12 информационных табло. Два из них планируется полностью заменить.
Ремонт планируют начать в марте, с наступлением подходящих погодных условий.