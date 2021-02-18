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В Рязани отремонтируют 12 информационных табло
В данный момент в городе неисправны 12 информационных табло. Два из них планируется полностью заменить.

В Рязани отремонтируют информационные табло общественного транспорта. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры гордумы.

В 2021 году на ремонт табло из городского бюджета выделили 500 тысяч рублей.

В данный момент в городе неисправны 12 информационных табло. Два из них планируется полностью заменить.

Ремонт планируют начать в марте, с наступлением подходящих погодных условий.