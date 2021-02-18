В Рязани обсудили расширение кладбища «Богородское-2»
В Рязани обсудили расширение кладбища «Богородское-2». Об этом стало известно 18 февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользования гордумы.
В Рязани обсудили расширение кладбища «Богородское-2». Об этом стало известно 18 февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользования гордумы.
Планируется увеличить прилегающую территорию кладбища площадью 13,5 га.
Ранее эти участки находились в зоне военных объектов и режимных территорий, общественных и деловых зонах.
Окончательное решение по вопросу примет городская дума.