В России предложили ввести новый праздничный день

С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он направил письмо в Минздрав.

В России предложили ввести новый праздник — День здорового образа жизни. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он направил письмо в Минздрав, передает RT .

Хамзаев предложил отмечать День здорового образа жизни 7 апреля и напомнил, что президент неоднократно говорил о задаче формирования ЗОЖ у граждан.

«В целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — написал общественник.