В пятницу в Рязанской области ожидается до -18 градусов
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 19 февраля, в Рязанской области ожидается до -18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, ветер западной четверти, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха -27, -22 градуса, местами до -30 градусов, днем -18, -13 градусов.