В Песочне из-за ДТП приостановилось движение

В Песочне из-за ДТП приостановилось движение. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на улице Зубковой около ДС «Олимпийский» произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Пострадавшие машины полностью перекрыли движение в строну выезда из города.