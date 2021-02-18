В Новосибирске студент зарезал одногруппника из-за неразделенной любви

В Новосибирске арестовали студента, который зарезал одногруппника из-за девушки. Ссора между молодыми людьми произошла на территории сквера университета во вторник, 16 февраля.

В Новосибирске арестовали студента, который зарезал одногруппника из-за девушки. Об этом сообщает РИА Новости .

Ссора между молодыми людьми произошла на территории сквера университета во вторник, 16 февраля. 22-летний студент в присутствии очевидцев несколько раз ударил своего 26-летнего одногруппника кухонным ножом по спине и другим частям тела. Парень скончался на месте.

Причиной ссоры стала ревность, о чем молодой человек рассказал на своей страничке «ВКонтакте». В настоящее время он арестован на два месяца.