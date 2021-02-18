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В двух районах Рязанской области ввели карантин из-за бешенства животных
Речь идет о селах Щетиновка Михайловского района и Благие Александро-Невского района. Ограничения продлятся до 16 апреля.

В двух районах Рязанской области ввели карантин из-за бешенства животных. Соответствующие постановления губернатора Рязанской области официально опубликовали 17 февраля.

Речь идет о селах Щетиновка Михайловского района и Благие Александро-Невского района. В Щетиновке зоной заболевания определили улицу Молодежную, а в Благих — целое село.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 16 апреля.