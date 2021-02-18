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Убитая соседом девочка в Чите записала предсмертное видео в TikTok
Убитая соседом 9-летняя девочка в Чите записала предсмертное видео в TikTok. Пьяный сосед часто ругался с отцом семейства из-за ремонта. Когда отец девочки ушел в магазин, мужчина выстрелил через дверь.

Убитая соседом 9-летняя девочка в Чите записала предсмертное видео в TikTok. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

В квартире семьи убитой шел ремонт. Пьяный сосед из-за этого часто ругался с отцом семейства. Все это время ребенок выкладывал в сеть видео о том, как ей страшно. В квартире находились также находились братья девочки.

Когда отец девочки ушел в магазин, сосед снова постучался в дверь. Девочка подумала, что за ней пришла подруга и подошла к двери. В это время мужчина выстрелил. Девочка погибла.

Мужчину уже задержали.