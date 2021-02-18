У скопинского следкома взорвалась машина

Днем в четверг, 18 февраля, у здания следственного отдела СК в Скопине по адресу: улица Карла Маркса, 162-а корпус 2 взорвалась машина. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель отдела Александр Рязанкин.

Днем в четверг, 18 февраля, у здания следственного отдела СК в Скопине по адресу: улица Карла Маркса, 162-а корпус 2 взорвалась машина. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель отдела Александр Рязанкин.

По его словам, люди приехали в соседнее здание, в машине находились не сотрудники СК. В автомобиле был газовый баллон, он взорвался из-за утечки. Пострадали два человека — водитель и пассажир.

Следователи проводят проверку.

Фото «МК в Рязани»