Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Сообщается, что с ноября по январь подорожали морские и железнодорожные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Все это приведет к росту цен на бытовую технику и электронику. Цены на них могут подняться на 10-20%. Стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов.

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила о возможном росте цен на непродовольственные товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Сообщается, что с ноября по январь подорожали морские и железнодорожные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Все это приведет к росту цен на бытовую технику и электронику. Цены на них могут подняться на 10-20%. Стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов.

«Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено», — заявили в Минпромторге.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что подорожание логистики будет временным. По его мнению, в течение полугода ситуация стабилизируется.