Технологию производства печатных плат Рязанского приборного завода отметили Платиновым Знаком качества XXI века

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, а также решение стратегических задач импортозамещения. Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») принял участие в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». По его итогам предприятие получило четыре Платиновых знака: за технологию производства печатных плат, а также сварочное оборудование и офтальмологические приборы.

Производственно-технический комплекс печатных плат АО «ГРПЗ» серийно производит широкий спектр изделий 3-7 классов точности. Это гибкие и гибко-жесткие платы, гибкие плоские кабели на основе использования новых материалов — полиимидов, платы с кондуктивным теплоотводом, а также силовые платы для блоков питания с планарными печатными трансформаторами и другие.

«Изготовление радиоэлектронных изделий — сложный процесс, включающий в себя множество различных этапов, производственных операций, а также применяемых методик по управлению качеством и технологичностью, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — На нашем предприятии технологии производства печатных плат развиваются и совершенствуются уже более 40 лет. В 2005 году Рязанский приборный завод первым в стране освоил выпуск многослойных гибко-жестких плат, а в 2014 году — уникальное для России производство печатных плат методом послойного наращивания. Сегодня предприятие применяет передовое высокотехнологичное автоматизированное оборудование и входит в число лидеров в области выпуска высокопрецизионных изделий на территории России».

Многослойные печатные платы используются в продукции, которую производит АО «ГРПЗ», также их выпускают для сторонних заказчиков.

«Залогом надежности работы электронной аппаратуры является качество входящих в нее печатных плат. Если микросхему можно считать „мозгом“ или „сердцем“ изделия, то печатная плата — это своеобразная „кровеносная система“, призванная обеспечивать передачу сигналов между различными „органами“. От того, насколько качественно, надежно и своевременно осуществляется эта передача, зависят показатели функционирования всего „организма“, — рассказал начальник производственно-технического комплекса печатных плат Игорь Дрожжин. — Высокое качество печатных плат АО „ГРПЗ“ обеспечено не только современными технологиями, включающими стопроцентный оптический и электрический контроль, но и профессионализмом персонала. Тщательная работа с заказчиками при подготовке производства позволяет на стадии изготовления плат исключить конструкторские и технологические ошибки».

Платиновый Знак качества ХХI века является высшей наградой конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века». Помимо технологии производства печатных плат, этим знаком отмечены малогабаритные сварочные аппараты «Форсаж», портативный индикатор внутриглазного давления ИГД и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО производства АО «ГРПЗ».

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, а также решение стратегических задач импортозамещения. Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества.