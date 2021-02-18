Стало известно о смерти еще троих рязанцев с коронавирусом

Общее число заражений достигло 23 693. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 88 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 23 693. За сутки вылечились 89 пациентов, всего 21 731. Умерли 3 человека, всего 272.

В России за сутки выявили 13 447 случаев заражения, всего 4 125 598. За сутки выздоровели 18 730 пациентов, всего 3 661 312. Скончались 480 человек, всего 81 926.